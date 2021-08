Inscrições para seleção de estagiários encerram domingo

Maria Auxiliadora mora no Calafate e, como quase todo mundo, precisa trabalhar todos os dias. Funcionária de uma empresa terceirizada, a grande dificuldade da auxiliar de serviços gerais é com quem deixar a filha de apenas 3 anos de idade. “É um sufoco. Não tenho parentes que possam ficar com a minha filha e o salário não dá para pagar uma pessoa. Sorte que tenho uma amiga que está me dando uma força, mas não sei até quando”, diz.

O problema de Maria é o mesmo de muitas mães em Rio Branco. É que por conta da pandemia, as escolas e creches públicas continuam fechadas. Nesta semana, a prefeitura anunciou que retorna no próximo dia 20 de setembro com as aulas de forma híbrida, ou seja, mesclando aulas presenciais com aulas remotas. Acontece que a decisão atende apenas aos alunos do 5 ano. A previsão da Secretaria Municipal de Educação é que apenas 20 dias após o início das aulas para o 5 anos, retornem os estudantes do 3 e 4 anos.

O ac24horas conversou com a Secretária de Educação de Rio Branco, Nabiha Bestene, que confirmou que não há ainda uma data definida para o retorno das aulas nas creches e na educação infantil. “Fizemos nesta sexta-feira uma reunião para ouvir os professores, suas angústias e preocupações. Devido a essa reunião, vamos repensar como vai ser esse começo do ensino infantil, que vai acontecer em uma terceira fase. Vamos começar realmente pelos quintos anos, depois vamos para os outros anos e aí vamos iniciar com o ensino infantil. Na próxima semana, vamos fazer uma reorganização para podermos divulgar melhor”, diz Nabiha.