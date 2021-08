Esposa de Minoru, Degmar Kinpara vai assumir presidência do IMC

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para tecer duras críticas ao Imposto de 25% sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado nos combustíveis no Acre,

De acordo com o parlamentar, ao contrário do que ocorre no Estado, o imposto federal sobre os combustíveis permanece em torno de 13.4% e se mantém inalterado desde o início da gestão do governo de Jair Bolsonaro.

Duarte alegou que o imposto é um absurdo ao bolso do consumidor acreano e culpou o ex-governador Jorge Viana (PT). “O governo do Acre segue cobrando 25%, mais uma herança maldita deixada pelo ex-governador petista Jorge Viana. É quase o dobro do valor cobrado pelo governo federal. Um absurdo que pesa no bolso dos acreanos. Em Cruzeiro do Sul, o litro de gasolina custa hoje aprox. R$ 7,10”, escreveu.

Por fim, Roberto Duarte sugeriu que o imposto é possível de ser baixado e fez um apelo ao governador Gladson Cameli (Progressistas). “Dá pra baixar, basta boa vontade do governador Gladson Cameli”, declarou.