Indígena de 14 anos é resgatada por helicóptero após 2 dias em trabalho de parto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A indígena E. M. S. M, de 14 anos, foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) da Terra Indígena Riozinho, na Aldeia Santa Rosa, em Assis Brasil, depois que familiares da menina revelarem preocupação com o estado de saúde da mesma, que estava em trabalho de parto há dois dias.

O helicóptero com a equipe de resgate teve que fazer aterrissagens em fazendas, onde esperaram a melhora do clima, antes de conseguir chegar até o local. “O tempo estava aberto quando saímos de Rio Branco, sem previsão de chuva. No entanto, durante o deslocamento, as condições mudaram drasticamente”, disse o médico emergencista do Samu, Jonatha Santiago.

Anúncios

Por fim, a mãe foi resgatada e transferida até a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, onde a menina teve um parto normal. Ela e o bebê passam bem.

Fonte: Agência de Notícias do Acre.