Mazinho cumpre ordem judicial e entrega maquinário ao governo

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) voltou a virar alvo de críticas de internautas na manhã desta segunda-feira, 5, ao postar nas redes sociais um vídeo na entrada do Senado Federal, em Brasília (DF).

Essa é a segunda viagem do gestor a Brasília em menos de 15 dias. No dia 23 de junho, o gestor se reuniu na casa do senador Sérgio Petecão (PSD) para colocar o papo em dia e conversar sobre os futuros investimentos para Rio Branco.

Na publicação desta segunda, o prefeito explicou que a viagem à Brasília tem o intuito de buscar recursos para o desenvolvimento da capital, no entanto, não houve comentários muito a favor do gestor. O prefeito se reunirá nesta segunda e terça, 5 e 6, com deputados federais e senadores, e retornará a Rio Branco na quarta-feira (07).

No vídeo, o gestor agradeceu à população pela procura em busca do imunizante no mutirão da vacinação no Ginásio do Sesi, ocorrido no domingo, 04, e agradeceu os profissionais de saúde e a todos os envolvidos pelo ato de vacinação. Mais de 4 mil pessoas foram imunizadas.

“Estava aí ontem até lá pelo meio-dia [arraial da vacinação], depois peguei um avião para vir para Brasília porque tenho muitos trabalhos a fazer aqui, visitando os nossos senadores, os nossos deputados e algumas reuniões. Estarei de volta na quarta-feira, mas eu quero dizer muito obrigado a vocês que foi se vacinar, a vocês que foram ajudar na vacinação e aos mais de 200 profissionais que estiveram lá, agradeço a todos. Continuemos assim para a gente derrotar de vez esse covid-19. Vamos juntos!”, afirmou Bocalom.

O internauta Lucas Souza criticou a viagem do prefeito e afirmou que Brasília já tem pessoas que governam. Ele cobrou a presença do prefeito nos bairros periféricos da capital.

“Em Brasília já tem quem governe , venha visitar os bairros de Rio Branco, Jorge Lavocat, Sobral, bairro Vitória, esses bairros estão na UTI do saneamento e asfalto. Vamos trabalhar meu prefeito”, cobrou.