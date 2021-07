Fluxo de passageiros no aeroporto de Rio Branco deve crescer em julho

Fotos: Pedro Devani/Secom

O município de Brasiléia, localizado a 231km da capital do Acre, está em festa nesta sexta-feira, 2, ao celebrar 111 anos de emancipação política. Com a presença do governador Gladson Cameli (Progressistas) e da prefeita Fernanda Hassem (PT), o dia começou com a apresentação da banda de música do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) do Exército Brasileiro, que percorreu as principais vias da cidade.

Com pouco mais de 24 mil habitantes, o município faz fronteira com a Bolívia e está situado na BR-317, rota para a Estrada do Pacífico – Rodovia Interoceânica que viabiliza o comércio exterior.

O governador fez desfile em carro aberto com a presença de deputados do estado, para comemoração do Aniversário de Brasiléia. Em meio a solenidade, Cameli frisou que o aniversário da cidade lembra o nascimento em meio ao momento turbulento ocasionado pela pandemia do coronavírus.

O governador aproveitou a oportunidade para fazer elogios aos parlamentares federais e estaduais por alavancar recursos para a área de fronteira do Acre. “Em todas essas ações mostra meu respeito e amor a essa terra. Parabéns Fernanda pelo trabalho desenvolvido na cidade”, declarou.

A prefeita Fernanda Hassem ressaltou que a comemoração é uma festa tradicional na cidade e agradeceu os investimentos realizados pelo governo do Estado. Somente em 2021, Gladson investiu mais de R$60 milhões no município do Alto Acre.

A secretária de educação, Socorro Neri, disse que a visita ao município de Brasiléia, junto com o governador Gladson Cameli, nesta semana de celebração de 111 anos da cidade, visa realizar investimentos na área da Educação.

Neri destacou que o governo fará a entrega de 4 ônibus e equipamentos mobiliários para as escolas estaduais em Brasiléia e também em Epitaciolândia. “Neste mesmo momento, também assinamos a ordem de serviço para a construção da quadra de grama sintética na Escola Cel. Manoel Fontenele de Castro, de Brasiléia”, destacou.

Investimentos

Com investimentos de R$ 378,5 mil, o governador Gladson Cameli autorizou, na quinta-feira, 1°, a construção da unidade da Defensoria Pública do Estado (DPE), em Xapuri. A obra vai ser executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e tem previsão para ser concluída em setembro deste ano. Os recursos são provenientes de convênio do governo do Acre e Ministério da Defesa e de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito (PT).

O futuro prédio, localizado na região central do município, oferecerá serviços jurídicos, cíveis e criminais para a população. Atualmente, esses mesmos atendimentos são realizados somente na capital. Dessa forma, o governo garante conforto e comodidade para a população, assim como proporciona melhores condições de trabalho para os defensores públicos.

Ao longo da gestão de Cameli, Brasiléia vem recebendo investimentos na área da saúde e infraestrutura urbana e rural. Somente em 2021, já são R$ 64,4 milhões destinados para a aquisição de equipamentos hospitalares e execução de obras por parte do governo do Estado no maior município da regional do Alto Acre.