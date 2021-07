Acre registra um óbito e 61 novos casos de Covid-19 nesta sexta

O meteorologista Davi Friale, em boletim divulgado nesta sexta-feira, 02, afirmou que julho será o mês com menos chuvas e mais frio no Acre. Segundo ele, o mês é caracterizado pela baixa umidade do ar, com dias ensolarados e noites, em geral, frias, como consequência de fortes incursões de massas de ar polar.

Segundo Friale, o mês em geral, tem registros das mais baixas temperaturas do ano, com mínimas médias de 16,5ºC, em Rio Branco, 17,6ºC, em Cruzeiro do Sul, e 18,8ºC, em Tarauacá. Em relação à temperatura média de julho, Rio Branco é a mais fria, com 23,3ºC, e Cruzeiro do Sul, a mais quente, com 25,1ºC. Em Tarauacá, a média é 24,0ºC.

“Julho deverá ser muito seco e com temperaturas abaixo da média, tendo em vista a penetração de intensa onda de frio polar que começou nos últimos dias do mês anterior.No primeiro dia do mês já foi registrada, em Rio Branco, a menor temperatura do ano, com 11,5ºC, estabelecendo recordes de frio de 2021 pelo quarto dia consecutiva. As noites vão continuar frias, pelo menos durante os primeiros seis dias de julho. O tempo seco e ensolarado vai predominar na primeira quinzena, sem novas ondas de frio”, afirmou.

Em outro trecho, Friale afirmou que na segunda quinzena do mês poderá chegar mais uma poderosa onda de frio polar ao Acre e às regiões próximas, despencando novamente a temperatura na Amazônia Ocidental, principalmente nas regiões de Rio Branco e Brasileia, caracterizando uma típica friagem.

“Não há perspectivas de chuvas significativas nos primeiros quinze dias deste mês, a não ser, em alguns pontos isolados, mas somente após o dia 10. Chuvas um pouco mais fortes poderão ocorrer na segunda quinzena, devido à chegada de mais ar frio polar”, afirmou.