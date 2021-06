Friagem durará semana inteira com picos intensos durante a noite, prevê Friale 

O senador e pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD) falou acerca das destinações das emendas parlamentares na noite desta sexta-feira, 25, durante entrevista ao programa Boa Conversa transmitido pelo ac24horas.

Coordenador da bancada, o parlamentar descartou qualquer motivação política para o envio de apenas R$ 40 milhões dos R$ 270 milhões, aos quais os onze parlamentares têm direito anualmente ao governo do Acre.

Segundo Petecão, o envio de apenas R$ 40 milhões para o governo se tratou de uma decisão dos parlamentares.

“Os parlamentares são independentes. Nós ajudamos muito o governo no ano passado e agora os parlamentares entenderam, que na verdade de qualquer forma o dinheiro está no Estado. Agora, o gestor são as Prefeituras porque percebemos que nas prefeituras temos mais celeridades na questão de projetos. Esse foi um dos argumentos utilizados pelos parlamentares. Como que eu vou dizer pro Jesus Sérgio não colocar emendas para Prefeitura de Tarauacá? Como vou dizer pra Mailza que tem mais de cinco prefeitos?”, indagou o parlamentar.

Em seguida, o parlamentar afirmou que o Estado não deu conta nem de utilizar as emendas do orçamento do ano passado. O senador aproveitou para cutucar do tal falado “pacotão de obras” de R$ 250 milhões, que geraria mais de 20 mil empregos propagados pelo governador Gladson Cameli, mas que até agora não saiu do papel.

“O Estado não conseguiu nem alocar as emendas do orçamento do ano passado. Faz tempo que tá aí essa promessa do pacotão de obras e eu espero que esse pacotão saia, porque o estado tá numa penúria”, afirmou.