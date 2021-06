Jair Bolsonaro recebe Márcio e Márcia Bittar para discutir projetos para o Acre

Criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o Ifac é uma das instituições mais jovens da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do país. Porém, mesmo com a pouca idade, o Instituto Federal do Acre tem proporcionado melhorias para a comunidade acreana.

Hoje, a instituição possui mais de seis mil alunos em cursos técnicos, cerca de 1,5 mil estudantes em cursos superiores e, aproximadamente, 120 pós-graduandos. Atualmente, o Instituto possui seis unidades presenciais, que estão distribuídas em todas as regionais do Estado. Além disso, conta com 15 polos com oferta de cursos à distância.

Abaixo, alguns depoimentos de gestores do Ifac em comemoração aos 11 anos do Instituto no estado:

Lucilene Acácio – pró-reitora de Ensino (Proen):

Desde que iniciou suas atividades em 2010, o Ifac não parou mais. Hoje são 27 cursos técnicos, 18 graduações, 03 especializações e 01 mestrado Todos os anos ofertamos mais 2 mil vagas. Inicialmente, nosso desafio foi a estruturação e regulação de todos os cursos. Um trabalho que exigiu esforço coletivo e prioridade.

Jeferson Viana – pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp):

É por meio do trabalho científico, realizado nas instituições e empresas públicas, que novas tecnologias são desenvolvidas e contribuem para o crescimento do país. Nesse sentido, o Ifac tem investido no fomento da pesquisa, formação e qualificação de mestres e doutores, incentivo à inovação tecnológica. O conhecimento gerado ao longo desses anos tem aproximado a população das instituições públicas, incluindo o Ifac.

Luiz Eduardo Guedes – assessor de Relações Internacionais (Arint):

Foram grandes os desafios nesses 11 anos, assim como as conquistas. Alcançamos a mobilidade acadêmica de quase 100 alunos em cinco países, realizamos parcerias com 19 instituições internacionais, enviamos mais de 15 servidores para capacitação em instituição estrangeira. Também regulamentamos o programa Host Family e recepcionamos mais de 60 estrangeiros no Acre. Ainda temos um bom caminho a ser percorrido para beneficiar cada vez mais pessoas e contribuir para o desenvolvimento da educação.

Pesquisa e extensão

Além do incentivo à pesquisa científica, o Ifac também reforça diariamente o seu compromisso com a área tecnológica e do empreendedorismo. Por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica e a Incubadora de Empreendimentos, por exemplo, o Instituto tem ampliado suas atividades e apoiado a comunidade no setor de economia local.

A extensão é outro espaço de destaque no Ifac. Por meio de projetos e ações que contemplam a comunidade, o Instituto Federal do Acre tem chegado cada vez mais próximo de jovens e adultos. São ações esportivas, culturais e sociais que contribuem para que a instituição siga ampliando o seu papel em proporcionar mais conhecimento e inclusão.

Por meio da internacionalização, o Instituto também tem fomentado a possibilidade de estudantes e servidores ampliarem as suas atividades acadêmicas em outros locais do mundo. São parcerias com instituições internacionais que seguem auxiliando o Instituto Federal do Acre a contribuir com o desenvolvimento da educação.

Com informações do Portal do Instituto Federal do Acre (IFAC).