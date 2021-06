Conselho diz que turismo no Acre vive situação caótica na pandemia

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC apresentou nesta segunda-feira, 21, o projeto Vai Turismo – Rumo ao Futuro. De acordo com o coordenador de Turismo da Fecomércio/AC e presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade do Acre (Cetur/AC) João Bosco Nunes, o Acre, assim como todo o País, amargou momentos difíceis com a pandemia. “Nós temos atualmente um quadro caótico. O Turismo é a maior indústria do mundo e, até agora, temos segmentos específicos que ainda não voltaram”, reforça.

Mesmo assim, ainda de acordo com Nunes, as perspectivas par ao setor são ótimas. “Vez que as novas tendências mercadológicas dizem respeito mais ao reaquecimento do turismo doméstico, de curtas distâncias. E o Acre se prepara para este momento tão importante que é a retomada do turismo”, explicou o coordenador, reafirmando que ao todo, serão feitos 27 documentos estaduais e um documento macro para toda CNC. “Será uma recapitulação de todos os diagnósticos, não só pelo Sistema Comércio, mas por entidades públicas e privadas representativas do turismo para que consigamos municiar os candidatos aos pleitos dos poderes do executivo e legislativo. Isto é de fundamental importância para conseguirmos nortear o turismo nesta temporada pós-pandêmica”, disse.

O diretor-regional do Sesc no Acre, Márcio Veríssimo, reafirmou que a entidade abraçou a ideia principalmente por conta da retração econômica, sentida com mais intensidade em 2020. “Isto demonstra que nós temos que ter novos rumos, buscar novos arranjos de negócios para nos tornar mais competitivos, e o segmento do Turismo foi um dos atingidos no Brasil inteiro. Ele [o Turismo ] envolve muitos outros setores, e aqui no Acre trabalhamos com o ecoturismo, e as inúmeras comunidades que vivem desse movimento precisam sobreviver. É aí que entramos”, refletiu.

Como funcionará o projeto?

O projeto Vai Turismo – Rumo ao Futuro vai conduzir uma grande consulta pública, envolvendo diferentes atores do trade turístico, capitaneada pelas Federações do Comércio (Fecomércios), em todos os Estados e no Distrito Federal, e pela CNC, por meio do seu Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur/CNC). Ao final, formulará propostas de políticas públicas que serão entregues aos candidatos ao Poder Executivo e Legislativo nas próximas eleições. Alexandre Sampaio, presidente do Cetur/CNC, lembra que a entidade já vem contribuindo para o debate.

“Fizemos a entrega de documento com propostas para os principais candidatos a Presidente da República em 2018, por exemplo, mas agora queremos ampliar e aprimorar esse processo. Em especial diante da gravidade da situação do setor, que possivelmente vive a pior fase já vista”, complementa Sampaio. O documento nacional que será entregue aos presidenciáveis em 2022 terá o envolvimento das 27 instituições da cadeia produtiva do turismo que integram o Cetur, entre outras que aderirem ao movimento Vai Turismo – Rumo ao Futuro.

Fonte: Fecomécio-AC