Moisés diz que FPA era mais organizada que atual governo, mas acredita em coalisão de 9 partidos para reeleição de Gladson

O programa Boa Conversa desta quarta-feira, 2, exibido pelo ac24horas teve como convidado o articulador político do governador Gladson Cameli, Moisés Diniz. Ele tratou dos novos movimentos dentro do PSL, da possibilidade de o vice-governador Major Rocha ser rifado do partido, de sua relação com a esquerda, com o próprio Gladson e como observa a situação política a nível nacional em tempos de pandemia da Covid-19.

Sobre a filiação do secretário de Saúde, Alysson Bestene e do médico Eduardo Veloso, 1º suplente do senador Márcio Bittar (MDB), ao PSL, Diniz falou que torce para que Rocha volte para casa. “Nunca ofendi o Rocha, nem ele me ofendeu. Tomara que dê certo e ele retome a relação com Gladson”, comentou em tom bem humorado.

Apesar de não saber muitos detalhes sobre essa nova situação política do PSL, Moisés diz que trata-se de um movimento que vai se consolidando. “Gladson pode chegar ao final de 2021 com 4 grandes esteios consolidados: a vitória contra a Covid, fechar o ano com um grande pacote de obras, pacificar os sindicatos e chegar ao final do ano com até 7 partidos médios e 2 grandes”, disse, se referido ao Solidariedade, PROS, Podemos, PDT, MDB, PSDB, PSL, PP e o PMDB.

O articulado vê com muita naturalidade a retomada da relação política entre o atual governo e Vagner Sales, do Juruá. “Vejo com muita segurança o Vagner no palanque do Gladson”, afirmou, com base nas tratativas para as eleições de 2022.

Entre diversos assuntos, ele também abordou sua relação com o amigo comunista, deputado Edvaldo Magalhães, com que até já dividiu quarto, mas teve a amizade abalada ao migra do PCdoB para o PP. “Não tivemos atrito, mas amizade ainda não voltou”, lamentou, dizendo acreditar que no momento certo deverá sentar para uma longa conversa juntos.

Sobre as inúmeras reclamações de parlamentares quanto à dificuldade de acesso aos secretários de Estado, o articulador diz ter exagero nessas questões, mas reconhece que a gestão atual não conseguiu ainda se aproximar das comunidades de bases, os povos tradicionais do Acre. Para Moisés, há uma certa distância. “Quero me dedicar a isso”.

Pandemia

Sobre o caos provocado pela pandemia, Diniz considera importante o governo manter a rigidez nos protocolos de segurança sanitária, uma vez do risco de se viver a uma terceira onda de contaminação. “Gladson foi muito firme na manutenção dos protocolos, mas do ponto de vista político, isso quebra”, declarou, salientando que o governador é um gestor “que não tem parede no coração, todo mundo entra” e que por isso possa parecer que ele não saiba dizer não em algumas situações.

“Acho que o modelo do Gladson é bom. A esquerda é muito organizada. A gente lá tinha disciplina. As pessoas precisam entender que ele [o governador] precisa de maioria na Assembleia Legislativa. É muito difícil a situação do Gladson, e mesmo assim temos, no mínimo R$ 400 milhões para serem executados em obras”, destacou Moisés.

Escolha ao senado

A disputa por uma vaga ao senado também foi pauta durante a entrevista. Diniz acredita que o candidato escolhido será aquele que mais agrega força política e eleitoral. “Colocar um [candidato] frágil de voto, é colocar o governador para baixo”.

No momento, ele garante que o governo está mais preocupado em se organizar e viabilizar a candidatura de Gladson Cameli à reeleição. “Primeiro ele tem que consolidar a candidatura e organizar os partidos”, salientando ser importante uma coesão para 2022, eliminando a possibilidade de várias candidaturas. “Esse “mundo” de candidatos ao senado pode se reduzir”, garantiu.

Bolsonaro

Sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro, o articulador diz que, politicamente, irá acompanhar as escolhas de Gladson, mas que se sente constrangido ao ver o Brasil novamente polarizado. “Sonharia em ter um candidato de centro. Não sei se vou estar na campanha do Bolsonaro. Posso dedicar meu tempo e energia na eleição do Gladson”, disse, alertando que a política não pode ultrapassar a humanidade.

Assista a entrevista: