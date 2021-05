Bittar culpa Marina e ONGs por atraso no desenvolvimento da Amazônia

O senador Márcio Bittar (MDB) publicou um vídeo nas suas redes sociais nesta sexta-feira, 29, criticando a ex-senadora Marina Silva em decorrência das pautas ambientais.

No vídeo, Bittar chama as pautas defendidas pela ex-ministra do meio ambiente, Organizações Não Governamentais (ONG) e as grandes corporações de “radicalismo ambiental”. Ele citou, por exemplo, as usinas hidroelétricas, que de acordo com ele, foram construídas de maneira equivocada.

Segundo o emedebista, as leis ambientais não permitem que torres sejam instaladas ao longo da BR-364 e em áreas indígenas, prejudicando os próprios povos nativos.

“Radicalismo ambiental: um desserviço para a vida das pessoas Marina, ONGs e grandes corporações internacionais que há anos financiam esse discurso ambiental radical vão contra o desenvolvimento da Amazônia e atrasam a vida de quem vive na miséria e no absoluto isolamento graças às políticas da esquerda, que enriqueceu por décadas seu pequeno grupo”, afirmou.