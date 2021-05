Rosana diz que Sinteac vai recorrer da decisão do TJ de suspensão da greve da Educação

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, disse que a decisão do desembargador, Júnior Alberto, do Tribunal de Justiça do Acre, de suspender a greve da Educação por considerá-la ilegal deverá ser recorrida na justiça.

Segundo ela, o ato da justiça tem viés político e atende aos interesses do governo. Nascimento destacou que os trabalhadores não estão com 90% das atividades paradas, mas sim, o total de escolas que aderiram ao movimento. “As escolas estão sim cumprindo com os 30%. Eles nem sabem disso e já tomam uma decisão, sem comprovação nenhuma”, declarou.

Por fim, a sindicalista frisou que a categoria fará um novo movimento na manhã de terça-feira (25), novamente em frente à Procuradoria Geral do Estado (PGE). “Nosso movimento de manhã na PGE é que temos que ir mesmo, não podemos abrir mão”, explicou.