No Acre, sargento que intimidou entregador de pizza a tiros por causa de maionese é condenado

A 3ª Vara Criminal de Rio Branco determinou que o sargento do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (4ª BIS), Fernando Souza Moura, 26 anos, deve prestar serviços à comunidade, por ter efetuado quatro disparos com arma de fogo na via pública, com intuito de intimidar um entregador de pizza, no bairro Nova Estação. O caso ocorreu em fevereiro deste ano e a sentença foi proferida em maio.

O entregador de pizza registrou o Boletim de Ocorrência contra o militar, porque no momento da entrega o cliente estava visivelmente embriagado e reclamou da pouca quantidade de maionese enviada. “Ele me pediu mais maionese, eu disse que não tinha como. Aí, ele falou que eu entregasse por bem ou por mal, sacando a arma. Me afastei, ele pegou o sachê que tinha”, narrou.

Segundo os depoimentos e gravação de vídeo realizada em abril deste ano, quando o motoboy partiu, o militar usou novamente a arma que estava em sua cintura e efetuou uma sequência de disparos. Contudo, o réu confessou ter atirado para o alto e não, mirando contra o trabalhador.

O juiz de Direito Raimundo Nonato reprovou a conduta: primeiramente, pelo risco gerado por motivo fútil e, sobretudo, porque o acusado pertence ao quadro do Exército brasileiro.

Ele foi condenado a dois anos e um mês, contudo, a pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade. Portanto, o soldado deve contribuir com seis horas semanais, até cumprir o período correspondente à sanção estabelecida.

Na sentença, o magistrado notificou ainda o comandante do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS/AC), a fim de que sejam adotadas providências necessárias em relação à revogação da autorização de posse de arma de fogo do acusado, “devendo ser comunicado a este Juízo a decisão final para fim de devolução ou não da arma de fogo e acessórios apreendidos”.