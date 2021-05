Criança com cardiopatia grave consegue cirurgia, mas família pede ajuda para custear despesas

Lucas Nathanael tem dois anos e logo aos 2 meses de vida foi diagnosticado com sopro no coração após se mostrar sempre cansado. A mãe, que achava se tratar apenas de uma gripe, levou o filho ao pediatra que diagnosticou o problema.

Lucas foi encaminhado ao Hospital da Criança onde começou toda a sua luta pela vida. A criança ficou dos 2 aos 7 meses internada na unidade hospitalar para estabilizar o quadro de saúde e ganhar peso. Quando foi em dezembro do ano passado, a família foi contatada para a realização da cirurgia para correção do sopro no coração. A tia paterna, Janaira Nascimento, conta que no dia do procedimento saiu tudo errado.

“A cirurgia ia ser feita no Hospital Santa Juliana, então deram anestésico e ele imediatamente deu uma parada cardiorrespiratória que durou 15 minutos. Ficamos em desespero. Ele saiu desfalecido, cheio de aparelhos de volta para o Hospital da Criança, onde ficou 15 dias na UTI, respirando por aparelhos. Depois de 5 dias, ele reagiu, mas tinha ficado com muitas sequelas. Ficou cego, tem convulsões, não se mexe muito e só se alimenta de líquidos”, explica.

Atualmente, Lucas toma muitos medicamentos manipulados. Os pais, que quando descobriram a doença do filho moravam no Projeto de Assentamento Joaquim de Matos, têm dificuldades para comprar também leite, fórmula e fraldas. O pai sobrevive no mercado informal trabalhando como pedreiro.

Agora, finalmente, Lucas conseguiu pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD) a cirurgia no coração. A criança, acompanhada da mãe, viaja neste domingo, 23, para São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde vai ser feita a cirurgia.

Apesar das despesas da cirurgia serem custeadas pelo TFD, a mãe não tem condições de se manter durante o procedimento. Por isso, a família decidiu pedir ajuda. Quem tiver interesse pode transferir qualquer valor para o PIX CPF 922.727.892-34 em nome de Evandro Vitório. Mais informações podem ser fornecidas pelo contato 98109-9874, a tia Janaira Nascimento.