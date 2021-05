1,2 mil geladeiras velhas foram substituídas em casa de famílias de baixa renda no Acre

Projeto Nossa Energia anunciou que já são 1,2 mil geladeiras substituídas no Acre até ete mês de maio. Além disso, o projeto fez a troca de 25,1 mil lâmpadas. Essa ação ocorre desde setembro de 2019, atendendo às famílias em situações vulnerabilidade socioeconômica através da Energisa no Acre.

As famílias que receberem a visita das equipes do projeto que tiverem interesse também podem trocar lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas LED, mais duráveis e econômicas.

Para isso, as lâmpadas antigas não podem estar danificadas e precisam ser trocadas e retiradas dos receptáculos (conhecido popularmente como bocal). Há o limite de seis lâmpadas por família.

Para ser contemplada a família precisa estar cadastrada na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), serem moradoras de bairros de vulnerabilidade socioeconômica; estarem conectados à rede básica de energia; estarem adimplentes com a conta de energia e terem equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.

Na 3a semana de maio, a Energisa realizou a substituição de 70 geladeiras no Juruá, sendo 10 unidades em Rodrigues Alves e outras 60 em Cruzeiro do Sul. A ação é fruto de uma parceria da empresa com o Governo do Estado e os municípios.

As famílias contempladas foram afetadas pela cheia do Rio Juruá no início do ano. A entrega em Cruzeiro do Sul teve a participação da primeira-dama e secretária de ação social do município, Lurdes Lima, que agradeceu a iniciativa.