Microsoft confirma cancelamento do Windows 10X

Depois de adiamentos, a Microsoft anunciou o cancelamento, nesta terça-feira (18), do Windows 10X. A companhia não vai lançar o sistema operacional de interface e recursos mais leves e simplificados, que, originalmente, chegaria junto aos novos dispositivos de tela dupla, como o Surface Neo.

Agora, a Microsoft planeja levar as melhores partes para o Windows 10. “Ao invés de trazer um produto chamado Windows 10X para o mercado em 2021 como pretendíamos inicialmente, estamos aproveitando os aprendizados de nossa jornada até agora e acelerando a integração da tecnologia 10X em outras partes do Windows e produtos da empresa”, disse John Cable, chefe de manutenção e entrega do Windows.

Algumas partes dessa integração já começaram a aparecer na forma de uma nova tecnologia contêiner de aplicativo, melhor digitação por voz e um teclado touch modernizado para Windows 10. Agora, a empresa afirma que vai continuar a “investir em áreas onde a tecnologia 10X” faz sentido para software e hardware no futuro. Por isso, dificilmente o dispositivo Surface Neo deve aparecer agora.

O novo sistema operacional da Microsoft chegaria em 2021 como um concorrente do Chrome OS, depois que a companhia passou anos tentando modernizar o Windows para levar uma versão mais leve ao mercado. Nem o Windows RT, de 2012, nem o Windows 10 S, de 2017, conseguiram simplificar o sistema.

Já o Windows 10X tinha recursos promissores, que agora vão aparecer no Windows 10. A Microsoft já lançou, neste mês de maio, uma atualização menor para o sistema atual. Outro update maior está previsto para outubro. Essa será importante, pois inclui grandes mudanças visuais na forma de novos ícones do sistema, melhorias no explorador de arquivos e o fim dos ícones da era do Windows 95.

A companhia também trabalha em outros recursos e adições importantes. Ela deve corrigir o problema de reorganização de aplicativos em vários monitores, adicionar o recurso Xbox Auto HDR e também melhorar o suporte de áudio Bluetooth.