PGE é campeã do 5° Futebol Solidário do Acre na arena

A quinta edição do Futebol Solidário promovida pelo modelo Marcelo Bimbi, na Estádio Arena Acreana, teve jogos movimentados com bastante gols. Antes da bola rolar teve oração realizada pelo padre Renã Barros e discursos de agradecimento no gramado.

O evento tinha como objetivo arrecadar fundos para doar às famílias carentes que foram afetadas pela pandemia. Lucas Strabko, o Cartolouco, e os ex-jogadores Amaral e Donizete Pantera, o ex-boxeador Acelino Freitas, o Popó, o ex-jogador Júnior Baiano, e o humorista Pedro Gardin, o anão Pedrinho foram nomes confirmados.

Participaram do torneio as equipes da Torcida Jovem do Vasco (Acre), Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria Geral do Estado e os convidados dos organizadores, com as participações especiais dos ex- jogadores Júnior Baiano, Amaral e Donizete Pantera.

A equipe que se consagrou campeã do torneio foi da Procuradoria Geral do Estado (PGE) que depois de empatar em 2 a 2 no tempo normal com a equipe das Estrelas (Marcelo Bimbi, Amaral, Donizete, Jr. Baiano, Popó, Cartolouco, Pedrinho), venceu o torneio na cobrança de pênaltis (4 x 2), e ficou com o troféu simbólico do evento. O herói do título foi o goleiro Walter Clay (convidado da PGE), que defendeu 4 pênaltis ao todo.

Nas semis, as Estrelas bateram por 3 a 0 a equipe da Torcida Jovem do Vasco (TJV) e no outro jogo, a PGE avançou nas penalidades, após o empate no tempo regulamentar por 1 x 1 contra a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB).

No total, foram disputadas quatro partidas, com a participação de mais de 80 atletas. Na ocasião, Bimbi fez questão de agradecer o Governo do Acre e os envolvidos na organização do evento e a população que se dispôs a ajudar as famílias.

“É um ato de amor que nos enche de orgulho. Quero aqui agradecer o governo do Estado por abraçar essa causa e se preocupar com as famílias acreanas que foram afetadas pela pandemia”, comentou.

Os jogos foram transmitidos na TV pelo Sistema Público de Comunicação, que disponibiliza QR code para o público fazer doações de forma on-line. Donativos também poderão ser entregues no hall de entrada da Arena Acreana até o término do evento.