PT diz defender CPI da Educação, mas “passa pano” para Jonas Lima

A Direção Estadual do PT no Acre, comandado pelo presidente da sigla, Cesário Braga, se manifestou nesta terça-feira (11), contra a retirada de assinaturas dos deputados estaduais Fagner Calegário (Podemos) e Jonas Lima (PT) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que impossibilitou a tramitação na Assembleia Legislativa.

Braga ponderou que é importante investigar os indícios gravíssimos de corrupção na secretaria de estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), durante o governo Gladson Cameli.

“Defendemos a instalação da CPI da Educação na ALEAC por compreender que é um instrumento legítimo do parlamento para auxiliar os órgãos de controle que já vêm apurando os indícios de prática de supostos ilícitos”, disse.

O petista fez vista grossa com a retirada de assinatura do colega de partido, deputado estadual Jonas Lima, para ele, não houve fechamento de questão sobre a pauta em debate.

“Sendo assim, as decisões de cada deputado são de caráter individual. É nesse sentido que deixamos claro que respeitamos a posição do deputado estadual Jonas Lima, que retirou sua assinatura do pedido de CPI”, argumentou.

Cesário fez elogios ao partido, destacando que é uma sigla democrático e plural, que respeita às posições de seus membros. “Quando há deliberações da direção, estas têm de ser seguidas. Quando não há, seus parlamentares são livres para seguir suas convicções”, encerrou.