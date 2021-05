Em Jordão, Jenilson atende pessoas com Covid e distribui máscaras

Com uma média diária de 76 casos de Covid-19 em Jordão, cidade do interior do Acre, o deputado e médico infectologista Jenilson Leite passou três dias (de 04 a 07 de maio) atendendo no Hospital da Família Dr. Márcio Rogério Camargo, pessoas que contraíram o coronavírus. Leite também orientou os profissionais de saúde dos cuidados básicos para evitar serem contaminados e auxiliou na realização de um parto na unidade de saúde.

Na cidade de Jordão, é segunda vez que o infectologista se desloca de Rio Branco, local de sua residência, para ir contribuir com a luta contra o vírus. Em 2020, o deputado se afastou da função de parlamentar e dedicou-se exclusivamente a atender nos hospitais do Acre, principalmente em municípios que não tem médico especialista, como é o caso de Jordão, município com cerca de nove habitantes, dos quais 40% são indígenas.

Além de consultar as pessoas em Jordão, o infectologista deu continuidade ao seu projeto educativo e de conscientização “Máscaras Pela Vida”. Ele distribuiu máscaras aos povos indígenas no bairro Kaxinawá, percorreu as ruas da cidade, trazendo orientações sobre a importância do uso da proteção fácil, de lavar as mãos e manter o distanciamento social para evitar a proliferação do vírus.

“Viemos ao Jordão, município isolado do Acre, atender no Hospital que estava com pacientes graves e aumentando muito o número de doentes, 76 casos diário, em um município com 9 mil habitantes, e com certa dificuldade de assistência aos doentes. Nas ruas muita gente sem usar máscaras, aproveitamos para fazer uma distribuição pelo “Máscaras Pela Vida” para o povo Kaxinawá”, disse o deputado, resumindo a suas ações na cidade.