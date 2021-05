Ponte sobre o Rio Madeira é inaugurada por Bolsonaro com milhares caminhando de uma ponta a outra

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou na manhã desta sexta-feira, 7, no Distrito de Abunã (Rondônia), a ponte sobre o Rio Madeira, que ligará definitivamente o Acre com o restante do Brasil por via terrestre. O evento contou com a participação dos governadores do Acre, Gladson Cameli, e o de Rondônia, Marcos Rocha.

Além de membros da bancada federal do Acre, Rondônia e Ministros, o evento contou a presença do empresário Luciano Hang, dono da Havan, e do bicampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, convidados especiais do presidente. Os caminhões da Havan foram os primeiros a atravessar a ponte, em ato simbólico, porém o tráfego de veículos será liberado no sábado, 8, após a estrutura montada para solenidade ser desmontada.

Ao cortar a faixa de inauguração, Bolsonaro promoveu uma caminhada escoltado por seguranças. Uma multidão o seguiu de um lado ao outro da ponte. Logo em seguida, o presidente seguiu para o helicóptero rumo a Porto Velho, onde embarcará para a Brasília.

“Esse é um marco para a Amazônia. Estamos trazendo desenvolvimento para um região que merece. Quem trabalhou aqui não parou na pandemia e merece ser reconhecido”, disse o presidente.