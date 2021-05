Para não colidir com caminhão, motorista joga veículo para fora da pista e capota na BR-364

O condutor de um veículo modelo Gol, placa OCD-1275, identificado como Eliano, sofreu um grave acidente e capotou o carro na manhã desta sexta-feira, 7, no km 5, após posto da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Eliano trafegava no seu veículo no sentido Porto Velho-Rio Branco, quando ao perceber que iria colidir de frente com um caminhão que trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho, que estava na contramão, jogou o seu veículo para fora da pista e acabou capotando, vindo a cair em uma área de mata às margens da BR. Com impacto, o motorista bateu a cabeça e sofreu alguns cortes.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o motorista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. O veículo foi removido por um guincho.