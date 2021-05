Gladson e Bittar convidam população para prestigiar inauguração da Ponte do Madeira

O governador Gladson Cameli (Progressistas) e o senador da República, Márcio Bittar (MDB), usaram as redes sociais na manhã desta quarta-feira (5) para convidar a população acreana a participar da caravana do Abunã e prestigiar a inauguração da Ponte do Rio Madeira, na sexta-feira (7), às 11 horas da manhã.

Bittar destacou que a caravana deve sair às 6 horas da manhã em direção ao local da inauguração, em Vista Alegre do Abunã.

No entanto, fez um apelo para que as pessoas possam usar álcool em gel e máscaras, além de manter o distanciamento social. “Se puder, venha com seu veículo, com todos os cuidados recomendados, acompanhar nossa Caravana do Abunã!”, disse.

O governador reforçou a importância da obra e disse que o local de saída será no trevo da corrente do 2° Distrito. “A Ponte vai nos ligar de uma vez, ao restante do país”, ressaltou.

As obras tiveram início há sete anos e custaram cerca de R$ 140 milhões. Depois de finalizada, a ponte vai facilitar o acesso ao estado do Acre.

As obras, iniciadas em 2014, chegaram a ser suspensas em alguns momentos devido a pandemia da Covid-19. Em julho de 2020, a estimativa de inauguração da ponte era para dezembro do mesmo ano, mas precisou ser novamente adiada.