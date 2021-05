Operação da PF desarticula organização que traficava drogas em Cruzeiro do Sul

Agentes da Polícia Federal (PF) realizaram em ação conjunta com a Polícia Civil (PFAC) na manhã deste sábado, 01, a operação “DIES LABORIS”, que busca desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em Cruzeiro do Sul (AC).

Segundo informações, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco. Participaram da ação 22 policiais federais e 11 policiais civis, além de cães farejadores.

Durante a operação, foram apreendidos diversos celulares, além de munições e uma quantidade de material, supostamente, de pasta base de cocaína. Os alvos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal para a elaboração dos procedimentos de polícia judiciária e posteriormente, o detido, conduzido à Unidade Penitenciária Manoel Néri da Silva (UPMN), em Cruzeiro do Sul (AC).

O nome da operação “DIES LABORIS” faz alusão ao dia do trabalho, pois ocorre em dia de feriado nacional, mostrando o incansável trabalho das polícias no combate ao tráfico de entorpecentes e as organizações criminosas.