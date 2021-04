Faustão fecha contrato de cinco anos com a Band

Rio de Janeiro – De saída da Globo, Fausto Silva já tem uma nova casa, a Band. O apresentador vai assinar contrato na próxima semana com a emissora que o revelou na década de 1980 segundo o colunista Daniel Castro, do “Notícias da TV”, para apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, que seria no final do horário nobre.

Em janeiro, foi revelado que o apresentador decidiu não renovar o contrato com a Globo, que vence no final deste ano, após 33 anos de trabalho na emissora. Ele não aceitou migrar do tradicional horário dominical para as noites de quinta.

Fonte: O Dia