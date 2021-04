Vanda entrega R$ 1 milhão em implementos agrícolas para comunidades rurais

Trator de pneus, trilhadeira, peladeira de arroz e 361 roçadeiras foram destinados a agricultura familiar

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) entregou ontem (28) no município de Manoel Urbano, um trator de pneus, uma peladeira de arroz, três trilhadeiras de arroz, milho e feijão e 361 roçadeiras para a agricultura familiar. Os primeiros beneficiados foram os produtores rurais do km 34 da BR-364, sentido Feijó.

O apoio à agricultura contou com uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão e vai ajudar na transferência de tecnologia para o campo. Ao lado do prefeito Tanizo Sá, a deputada afirmou que esse foi mais um compromisso assumido com o setor produtivo do estado do Acre.

“O prefeito de Manoel Urbano foi o primeiro a concluir o processo de licitação e execução das emendas. Hoje me sinto muito honrada de poder estar aqui entregando esses equipamentos que vão servir as comunidades rurais do município”, disse Vanda Milani.

A parlamentar frisou que vai continuar com sua agenda agro voltada ao fortalecimento da produção de grãos que já foi responsável pelo maior superavit da balança comercial no primeiro trimestre do ano.

“Isso mostra que o governo do Acre está no caminho certo. Essa é a primeira de muitas entregas de implementos agrícolas que eu estarei fazendo em parcerias com o Estado e os prefeitos, ajudando a quem mais precisa” acrescentou.

Para o prefeito Tanizo Sá, a ajuda chega em um excelente momento uma vez que o período de verão é adequado para a mecanização de terras. “A deputada pode contar com o nosso apoio. Esse trabalho para o homem do campo servindo quem mais precisa é reconhecido pela nossa população. Ela vai contar com o nosso apoio”, disse o prefeito.

A entrega dos equipamentos foi vista como um ato histórico pelo presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, vereador Charles Brandão. “Em toda minha vida pública, há 16 anos, essa é a primeira vez que eu vejo um deputado investir um milhão no setor produtivo. Um gesto nobre que nós só temos o que agradecer”, falou o presidente.

Para o vereador Alberto Ferreira, Vanda Milani é a primeira deputada a trazer benefícios para o setor rural de Manoel Urbano. “Um olhar especial porque os nossos agricultores dependem dessa ajuda. As roçadeiras são reivindicações antigas dos produtores que precisam limpar suas roças. Os beneficiados realmente precisam” comentou.

Adelina Mendes, produtora rural, agradeceu o trabalho voltado para o homem do campo. “Eu me sinto valorizada, tem político que promete e não faz, conhecemos a deputada que é batalhadora e trouxe o benefício. Nós precisamos de muita ajuda como essa”, destacou a produtora.