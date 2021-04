Terceirizadas terão que quitar débitos com funcionários para receber repasse do governo

Foto: Kennedy Santos/ac24horas.com

Após um grupo de trabalhadores terceirizados fecharem a rodovia AC-40, na entrada da cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre, nesta quinta-feira (29), em protesto contra salários atrasados, por parte de empresas que prestam serviço a Educação Estadual, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), esclareceu que os pagamentos só serão efetuados depois que as empresas regularizarem os salários com os servidores, que alegam que estão há mais de quatro meses sem receber.

Em nota, a secretária, Andreya Abomorad, disse que a empresa TecNews protocolou algumas notas fiscais na SEE, todavia, após análise, constatou-se que não foi apresentada comprovação de pagamento de seus trabalhadores, bem como dos encargos correspondentes.

“Assim, na sexta-feira, 30 de abril, a empresa e diversas outras serão notificadas a regularizar a sua documentação, para que o pagamento seja efetuado, ou a indicar os dados bancários de seus funcionários, para que o Estado faça a tentativa de pagar por meio de conta vinculada”, declarou.

Abomorad frisou que, por lei, a empresa tem que primeiro pagar seus funcionários para depois receber pela prestação do serviço para o qual foi contratada.