Prefeitura de Bocalom lança cartilha ensinando motoristas a trafegarem em ruas esburacadas

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), lançou nesta quarta-feira, 28, nas redes sociais uma cartilha contendo quatro dicas para os condutores trafegarem nas vias esburacadas do município. Na cartilha, a RBtrans destaca que os buracos nas ruas e estradas são um problema, pois podem danificar peças como pneus.

Ao ac24horas, o chefe de gabinete da RBTrans, Randerson Braña, explicou que as publicações referentes às dicas de trânsito no município faz parte da campanha do “Maio Amarelo”. Segundo ele, a publicação que contém quatro dicas para os condutores trafegarem nas vias esburacadas do município faz parte de uma campanha do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que busca conscientizar a população e reduzir o número de vítimas no trânsito.

“Essa postagem vem de encontro com a campanha nacional do Conselho Nacional de Trânsito, o Contran, neste mês que é o maio amarelo. Essa publicação foi referente às campanhas de conscientização no trânsito que ocorrem em diversas cidades do país”, afirmou.

Confira as dicas da gestão de Tião Bocalom: