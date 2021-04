Acre bate recorde de mortes por Covid-19 com 17 registros

A pandemia da Covid-19 continua assustando os acreanos e a prova disso é o recorde de confirmação de mortes em um único dia. Nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nesta quarta-feira, 28, se confirmou a morte de 17 pessoas por causa da pandemia.

Além da quantidade extremamente assustadora, a comprovação de que apesar dos idosos serem mais suscetíveis ao vírus, a Covid-19 não escolhe idade para matar. Entre os óbitos confirmados nas últimas 24 horas estão F.S.P, 92 anos, morador de Rio Branco, que faleceu na Fundação Hospital do Acre. A outra vítima é a bebê M. E. M. S. de apenas 2 meses de vida que morreu no Hospital Raimundo Chaar em Brasileia. As 15 outras mortes são pessoas idosas e 4 abaixo dos 60 anos. O número de mortos pela pandemia chega a 1.517 pessoas no Acre.

O levantamento de hoje confirma a diminuição dos novos casos diários da doença. Nas últimas 24 horas foram registrados 152 casos de infecção por coronavírus nesta quarta-feira, 28, sendo 25 casos confirmados por exames RT-PCR, 122 por testes rápidos e 5 pelo critério clínico epidemiológico. O número de infectados saltou de 77.146 para 77.298 pessoas.

Até o momento, o Acre registra 203.920 notificações de contaminação pela doença, sendo que 125.937 casos foram descartados e 685 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 63.429 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 273 pessoas seguem internadas até o fechamento deste boletim.