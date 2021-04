Polícia fecha ‘boca de fumo’ e prende casal de traficante com drogas no Montanhês

Uma ação conjunta dos Policiais Militares do 2° e 3° Batalhão resultou na prisão do foragido da justiça que cortou a tornozeleira eletrônica, Gleisomaro Lacerda Braga, de 24 anos e Pâmela Sousa Costa, de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira, 26, em uma residência localizada na rua São Paulo, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

A guarnição policial recebeu uma informação do setor de inteligência do 2°BPM, de que em uma residência havia um casal realizando venda de entorpecentes. Foi pedido o apoio da guarnição policial do 3° Batalhão e os policiais se deslocaram até a rua São Paulo. No momento que as viaturas entraram na rua, um indivíduo com cabelo pintado de amarelo que estava na frente de uma residência, ao perceber a aproximação das viaturas, correu e adentrou na casa. Os policiais fizeram um cerco e visualizaram na casa Gleisomaro escondendo algo em baixo da cama e uma mulher (Pâmela). Foi feito a abordagem e os policiais encontraram na casa uma caixa contento 6 barras maiores e 4 barras menores de substância aparentando ser maconha e skunk, pesando 4,3 kg. Na casa foi encontrado também, 4 trouxinhas de cocaína, 1 balança, material para embalo dos entorpecentes e um caderno de anotações de venda de drogas.

Diante dos fatos, foi dada a ordem de prisão e o casal foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.