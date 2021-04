Polícia prende tia que matou a própria sobrinha por ciúmes do namorado

Na tarde desta quinta-feira, 22, agentes da Polícia Civil em Mâncio Lima prenderam uma mulher, que na companhia de outros criminosos, matou a facadas a adolescente Ana Clara da Silva Sampaio, de 15 anos.

O crime ocorreu no dia 4 de novembro de 2020 e o corpo da adolescente foi encontrado em um terreno baldio no bairro Bandeirante.

Logo que ocorreu o feminicídio, o delegado José Obetânio instaurou o inquérito no sentido de colher elementos de informação para prender os suspeitos. Até agora dez pessoas já foram ouvidas pela autoridade policial.

A tia da adolescente é uma mulher de 27 anos com as iniciais S.S.P. Segundo o delegado, a suspeita matou a sobrinha por acreditar que esta tivesse mantido relacionamento amoroso com o tio, namorado da suspeita.

Segundo o delegado, outras pessoas são investigadas neste crime e novas prisões podem ocorrer nos próximos dias.

“O que buscamos para Mâncio Lima é um ambiente de Paz. Nesta cidade, bandido não tem vez, e para aqueles que devem a Justiça fica a seguinte mensagem: se ficar a polícia pega. Se correr a polícia pega também”, disse o delegado.

Ascom/Polícia Civil