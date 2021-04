“Comércios são ambientes seguros”, dizem associações do Acre

Os presidentes da Associação Comercial do Acre (Acisa) e Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre), respectivamente Marcello Moura e Rubenir Guerra, disseram nesta quinta-feira (22) que os estabelecimentos comerciais são ambientes seguros, onde trabalhadores estão protegidos com o uso de EPIs –e reconheceram que é preciso manter e intensificar as medidas de segurança como a limitação de 20% da capacidade de clientes na loja.

As considerações estão contidas em nota de agradecimento direcionada ao governo do estado “pela sensibilidade” de encerrar as restrições ao funcionamento do comércio nos finais de semana.

“A decisão do governo garante o emprego de milhares de trabalhadores e renova a esperança dos empresários acreanos”, diz a nota da Acisa/Federacre.

Os dados da Saúde mostram que a Covid-19 segue em patamares altos em praticamente todo o Estado.