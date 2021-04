Acre apresenta pelo 2º ano consecutivo crescimento na taxa de mortalidade pela polícia

Pelo 2º ano consecutivo a polícia do Acre apresenta aumento na taxa de mortalidade pela polícia do Brasil. Os dados são do Monitor da Violência do G1. Os dados integram levantamento exclusivo feito pelo G1 dentro do projeto Monitor da Violência, uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Nos últimos seis anos, o Estado registrou a morte de 177 pessoas em confrontos com a Polícia Militar do Acre.

Relacionado

Foram 26 pessoas mortas em confrontos ao longo de 2020, ou seja, uma taxa de 2,9 a cada 100 mil habitantes, maior que a média nacional que é de 2,7. Em 2019, foram 24 mortes, ou seja, uma taxa de 2,7 a cada 100 mil habitantes.

O aumento nas mortes em confrontos com policiais no Acre foi de 0,7% entre 2018 e 2020, acima da média nacional, que caiu 1%. Os pedidos foram feitos para as secretarias da Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal por meio da Lei de Acesso à Informação e das assessorias de imprensa.

Apesar do crescimento nos últimos dois anos, nada supera a taxa de mortalidade pela polícia do Acre em 2017. Naquele ano, foram 68 óbitos em confrontos ao longo de 2017: taxa de 8,2 casos a cada 100 mil habitantes, três vezes maior que a média nacional, de 2,5. Em 2018 houve queda nesse índice, foram 19 pessoas mortas, dando uma taxa de 2,2 mortes, após o ano recorde de 2017.

Em 2017, o Estado terminou segundo o Ministério Público Estadual (MPAC) com 484 homicídios.