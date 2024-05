Novenário de Nossa Senhora da Gloria é lançado em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Diocese de Cruzeiro do Sul lançou oficialmente nesta quarta-feira, 15, a programação do 106° Novenário de Nossa Senhora da Gloria, que será realizado de 5 a 15 de agosto.

Um desfile fluvial levará a imagem de Nossa Senhora da Glória pelo rio Juruá, culminando em sua chegada ao Porto e seguindo para a Catedral, e a caminhada das crianças no domingo do Dia dos Pais, estão entre as novidades do evento este ano.

Anúncios

O governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro e Associação Comercial são parceiros da Diocese na realização do Novenário, que é a maior festa religiosa do Acre.

Cerca de 40 mil pessoas participaram da Procissão do ano passado. A prefeitura de Cruzeiro do Sul destinará R$ 100 mil para apoiar a realização do Novenário. O convênio foi assinado pelo prefeito

Zequinha Lima no lançamento do evento.

“Doamos R$ 50 mil, R$ 70 mil e chegamos aos R$ 100 mil este ano. Aumentamos progressivamente o investimento porque entendemos que esse evento mobiliza milhares de pessoas, movimenta a economia e beneficia todos os envolvidos.A prefeitura vem trabalhando em parceria com a igreja desde 2021, reconhecendo a importância dessa festa para a renovação da fé e da esperança de nossos fiéis. Este ano, estamos trazendo o tema da valorização da família, para discutir o papel que podemos exercer dentro dela e a importância da unidade familiar”, pontua o prefeito Zequinha Lima.

“A Diocese solicitou R$120 mil e nossa equipe está em análise. O Governo do Estado, todos os anos, é parceiro da Diocese e mais uma vez o Governador Gladson vai trazer esse apoio para a gente poder fazer essa renovação de fé e que também vem trazer frutos para as cidades com relação ao turismo, com relação também a gerar renda no município de Cruzeiro do Sul,”, explica a representante do governo no Juruá, Raquel Batista

O Bispo Diocesano Dom Flávio Giovenale, destacou a importância de envolver diferentes grupos na celebração.

“Em parceria com a Colônia de Pescadores e com a Marinha do Brasil faremos a abertura no dia 5, à tardinha, vindo do Porto até a Catedral e dali vamos fazer depois a missa, a abertura oficial. As crianças vão participar ativamente em uma procissão no Dia dos Pais. A cada noite do novenário vamos homenagear uma diferente categoria”, destacou o líder religioso.

Veja a programação:

5 de agosto

16:00h Procissão dos Navegantes

19:00h Santa Missa presidida pelo Bispo

20:00h Hasteamento das bandeiras e execução do Hino da

Padroeira (Banda 61° BIS)

Anúncios

Do dia 6 ao dia 14 de agosto na Catedral:

6:00h Santa Missa

15:00h Terço e adoração até às 18:30

17:00h Confissões

18:30h Novena

19:30h Santa Missa solene

Dia 10: Sábado

Caminhada da Juventude com Maria desde a Balsa de Rodrigues Alves até à Catedral

Dia 11 – Domingo de Dia dos Pais

Procissão das crianças com saída às 6h30 do Jardim Amigo das Crianças descendo o Morro da Glória até a Catedral. Na chegada haverá Missa na Catedral celebrando o Dia dos Pais.

Dia 15 às 8 horas na Catedral:

Missa para os idosos e doentes com bênção especial para eles e suas famílias.

17 horas – Procissão de Nossa Senhora da Gloria. Ao final, haverá Missa Campal e show do Padre Joãozinho.

Mirante do Morro da Glória

Além do apoio financeiro direto ao novenário, a prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou a intervenção urbanística no Morro da Glória um dos lugares mais tradicionais da cidade.

Com um investimento de R$ 2,7 milhões, o projeto inclui a construção de um muro de arrimo, uma nova escadaria e uma ampla urbanização do local. “É ali que as pessoas tiram as fotos com a Catedral de fundo, é ali que passa a procissão de 40 mil pessoas. Será um local para ficar na história de Cruzeiro do Sul. A intervenção vai melhorar um dos mais importantes cartões postais da cidade, garantir segurança e acessibilidade”, destacou o prefeito.

“Esse anúncio da revitalização do Morro da Glória vai ser um marco cultural para nosso município, que será revitalizado arquitetonicamente assim como a escadaria tradicional. Vai ser um motivo a mais de orgulho para nossa cidade”, citou o bispo, que anunciou o show católico de encerramento do Novenário com o Padre Joãozinho.