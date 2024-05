VÍDEO: Veja imagens de ‘amarração’ feita por Belo para reconquistar Gracyanne

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Novos desdobramentos em torno do término conturbado do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa vieram à tona. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o músico teria feito uma amarração para reconquistar o coração da ex-mulher. O trabalho teria sido feito antes mesmo da separação se tornar pública.

Em uma tentativa desesperada de reatar com Gracyanne, Belo teria pedido a ajuda de um Pai de Santo, conhecido como Pai Diego, para que ele fizesse um trabalho de amarração. “Eles já estavam desequilibrados no relacionamento, e ele queria estabilizar para que não estourasse para que não os prejudicasse. Porque, financeiramente, já estão prejudicados. Eu nem cobrei para resolver”, disse ele.

Ainda de acordo com as palavras do religioso, Belo tinha como objetivo dominar Gracyanne, e até mesmo controlar os pensamentos e a vida da musa fitness. “Belo quer que a Gracyanne fique aos pés dele, debaixo das palavras dele, tipo dominar a ela, aos pensamentos dela e a vida dela. Ele quer que ela se curve para ele”, disse Pai Diego.

No vídeo que a colunista obteve acesso, Pai Diego mostra o trabalho e explica: “Aqui é a cabeça da Gracy, aqui os pensamentos dela, onde está a foto [do casal]. Nós vamos batizar com a Dona Maria Mulambo, para que esse seu trabalho tenha toda positividade nessa amarração, que a Pomba Gira, Exu, possa trazer essa união e tirar esse desequilíbrio financeiro e amoroso”.