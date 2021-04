Neném Almeida visita centro de recuperação de dependentes químicos em Cruzeiro do Sul

O deputado Neném Almeida (sem partido) visitou na última semana a Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos (Apadeq). A entidade é um conhecido centro de recuperação de dependentes químicos no município de Cruzeiro do Sul.

O parlamentar chegou a unidade de recuperação acompanhado pelo vereador Elter Nobrega (Podemos) e ambos foram recebido pelo presidente da Apadeq, Raimundo Felicio, mais conhecido como Branco.

“O zelo e a atenção com que a equipe da Apadeq administra este centro é impressionante. É possível perceber no ar o amor e carinho com que os dependentes são tratados. Importante destacar que o resultado deste trabalho não afeta apenas os acolhidos e seus familiares, e sim toda a sociedade.”, disse Neném.

A Apadeq é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e educativo e tem por objetivo fortalecer a promoção dos cuidados adequados, o bem estar e a reinserção social de dependentes químicos e seus familiares e está presente no município de Cruzeiro do Sul há 21 anos.