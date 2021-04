Socorro não descarta candidatura ao Senado em 2022 e diz que PSB está aberto a aliança

Apesar de não ter logrado êxito nas Eleições Municipais, o prestígio da ex-prefeita Socorro Neri (PSB) perante à cúpula nacional do seu partido, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) continua em alta.

Informações dos bastidores políticos dão conta que o nome da ex-gestora da capital foi sondado pela direção nacional para ser um dos nomes na disputa à vaga do Senado em 2022.

Ao ac24horas, Socorro Neri (PSB) afirmou que o partido só tratará de assunto eleitoral quando passar o tempo mais grave da pandemia da covid-19, que matou mais de 1,2 mil acreanos, mas ressaltou que é certo que o PSB tenha uma candidatura ao Senado Federal.

Segundo ela, a decisão do PSB em ter uma candidatura ao Senado tem o intuito de fortalecer o partido e que isso não é diferente dos demais partidos políticos.

“Decidimos, no meu partido, que só trataremos de assunto eleitoral quando passar esse momento grave da pandemia. Certamente teremos candidatura ao senado, mas a decisão sobre o nome será coletiva. Ninguém é candidato de si mesmo. Se for uma decisão do partido e das pessoas que me acompanham, eu não teria motivo para descartar. Todos os partidos políticos buscam se fortalecer. Com o PSB não é diferente”, afirmou.

A ex-gestora afirmou que nem o seu partido ou ela própria foi procurada pelo governador Gladson Cameli para uma aliança política para 2022, mas destacou que o PSB está aberto para alianças com todas “as pessoas de bem”.

“Não houve essa tratativa comigo e nem com os dirigentes do meu partido. O PSB está aberto para alianças com todas as pessoas de bem”, salientou.

Em relação a especulação para o cargo de secretária de Educação, Cultura e Esportes, que atualmente, é ocupado por Mauro Sérgio, que se encontra afastado, Socorro afirmou que nunca houve sequer uma sondagem para assumir o cargo e informou sua retomada nesta segunda-feira, 12, a suas atividades pela Universidade Federal do Acre (Ufac), da qual é professora efetiva.

“Não houve convite formal ou específico para assumir a SEE ou qualquer outro cargo. Não participei de conversas nesse sentido. É preciso dizer, que não estava atrás disso. Em janeiro já havia decidido retornar à UFAC e, no último dia 6, a reversão da minha aposentadoria foi publicada. Nesta segunda-feira já retomei minhas atividades acadêmicas e estou muito feliz com isso”, encerrou.