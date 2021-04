Cruzeiro do Sul não tem mortes, mas segue com UTI lotada de pacientes com Covid-19

Nas últimas 24 horas, nenhuma morte foi registrada no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul em decorrência de complicações da Covid-19. No entanto, os 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade seguem lotados. Todos estão ocupados.

Nesta terça-feira, 06, cerca de 63 pacientes estão internados na unidade hospitalar . Destes, 42 estão na ala clínica Covid e 20 na UTI.

Oito dos pacientes internados são de Cruzeiro do Sul, 1 de Mâncio Lima, 6 de Tarauacá, 1 de Rodrigues Alves, 1 de Eirunepé, 1 de Marechal Thaumaturgo, 1 de Santa Rosa do Purus e 1 de Rio Branco. Agora, seis altas médicas foram dadas nas últimas 24 horas no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul.