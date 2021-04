Acre tem 8 pacientes na fila por uma vaga de UTI, informa Sesacre

A situação da Covid-19 no Acre continua incontrolável. Em uma semana, o estado registrou 2.415 novos casos da doença, o que representa uma média de 345 casos por dia.

O grande problema do aumento descontrolado da pandemia é a falta de vagas nos sistema de saúde. De acordo com o último boletim de assistência divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) existem pacientes na fila por uma vaga em um leito de UTI. São pacientes que podem ter sua saúde agravada se não forem levados aos cuidados de uma Unidade de Terapia Intensiva. Atualmente são 114 pacientes internados em UTI no Acre, sendo 97 na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 17 em leitos privados.

Das mais de 300 pessoas internadas no Acre, o percentual de idosos a partir dos 60 anos é de mais de 44%.

Uma das alternativas para a falta de leito tem sido a transferência de pacientes para outros locais. Até o momento, a Sesacre enviou 6 pacientes para Manaus e 1 para Cruzeiro do Sul, com 2 óbitos entre os enviados à capital amazonense e também a morte do paciente enviado ao Hospital do Juruá. A pandemia já infectou mais de 71 mil pessoas e já matou 1.281 pacientes no Acre.