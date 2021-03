Marinha vai oferecer atendimento médico a ribeirinhos de Rodrigues Alves

No próximo dia 5 de abril o Navio Hospital Dr. Montenegro vai iniciar pela Foz do Paraná dos Mouras o atendimento médico/odontológico aos ribeirinhos de Rodrigues Alves. A parceria foi firmada nesta quarta-feira, 31, durante a visita do prefeito do município, Jailson Amorim, ao comandante do Navio, capitão Fábio Laprovita.

Além do Paraná dos Mouras, outras comunidades de Rodrigues Alves também serão atendidas, segundo cronograma em elaboração pela Secretaria de Municipal de Saúde.

A embarcação, que percorre o Juruá anualmente, chegou à região no último dia 22.

O navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro possui consultório médico e odontológico, laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais e salas de trauma e para pequenos procedimentos cirúrgicos. Há uma farmácia com medicações diversas, onde são disponibilizados pelo menos 440 mil medicamentos durante os atendimentos. O navio também possui uma sala de vacina e de radiografia. Também são realizados exames de papanicolau, teste rápido de dengue e malária. “O atendimento do navio reforça os serviços que oferecemos aos nossos ribeirinhos e só temos a agradecer “, finaliza o prefeito Amorim.