Mais três pacientes são transferidos para Manaus em avião da FAB; outros 25 esperam na fila de UTI no Acre

Mais três pacientes foram transferidos para Manaus na madrugada desta segunda-feira (29). Duas mulheres e três homens, todos em estado grave de Covid-19 com necessidades de atendimentos em Terapia Intensiva, embarcaram em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo Pedro Pascoal, coordenador do SAMU, a segunda missão de regulação entre os estados do Acre e do Amazonas, com apoio do governo federal com transporte aeromédico foi bem sucedida, outros 25 pacientes esperam por transferência na fila de UTI.

Ana Paula Mariano, secretária adjunta de saúde, falou do quadro dos pacientes que já foram transferidos para Manaus. Segunda ela, todos encontram-se com acompanhamento médico e dos familiares recebendo notícias diárias.

A SESACRE informou que o Estado busca novas vagas pelo SUS e continua negociando a transferência de novos pacientes. Nas duas missões, seis pacientes do Acre foram remanejados para o Amazonas.