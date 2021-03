Jovem fica em estado grave ao levar 4 tiros em assalto enquanto ia para o trabalho

O trabalhador Huberlan Acácio Barroso, de 21 anos, foi ferido a tiros em via pública durante um assalto ocorrido nas primeiras horas da manhã deste domingo, 28, na Rua Rua Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Huberlan estava caminhando na rua com destino ao seu trabalho em uma padaria quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta.

O passageiro anunciou o assalto, roubou o celular da vítima e não satisfeitos ainda efetuou quatro tiros no jovem trabalhador, que atingiu o peito, cabeça e coxa. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros e encaminharam Huberlan em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características da dupla na moto, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas os bandidos não foram encontrados.

Na rede social, a mãe do jovem, identificada como Ellysa Santos, agradeceu a Deus, os profissionais do SAMU e relatou o que aconteceu com filho.

“Agradeço à Deus por ter dado um grande livramento para o meu filho…Hoje pela manhã as 6:30 ele estava indo trabalhar quando foi assaltado e mesmo entregando o celular o bandido deu 3 tiros no meu filho. Estamos no PS aguardando ele sair da cirurgia. Agradeço aos profissionais do Samu que logo chegaram para atendê-lo. Agradeço aos amigos dele que me procuraram pra ajudar ele. Agradeço aos meus amigos que estão nos dando forças neste momento. Agradeço aos familiares que foram até o local onde ele foi assaltado ajudar ele e orar por ele. Estamos aguardando terminar a cirurgia cremos no agir de Deus.D eus está contigo meu filho!”. Disse a mãe.

Em uma outra postagem, Ellysa relata aonde os projéteis aceitaram seu filho e pede proteção de Deus ao jovens.

“Obrigada pelo grande livramento meu Deus, só agora o médico viu que foram 4 tiros tinha mais um na coxa. Saiu da cirurgia já e agora é aguardar os dias de internação acabarem pra voltar pra casa. Ele está drenado os 2 pulmões, pois os tiros perfuraram os pulmões dele, e o tiro da cabeça machucou mais não houve nenhuma lesão grave. Obrigada mais uma vez à todos que estão orando. Que Deus continue guardando os nossos jovens e que os nossos jovens se voltem para Cristo e dêem valor ao sacrifício da cruz.

Mantenho meu olhar fixo na cruz mesmo nos dias maus”, concluiu Ellysa.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).