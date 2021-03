Governo afirma que lockdown não impede prefeitura de vacinar idosos no final de semana

A porta-voz do governador Gladson Cameli, Mirla Miranda, reagiu através de nota endereçada à imprensa acerca da fala do secretário municipal de saúde, Frank Lima, que afirmou mais cedo, que a suspensão da vacinação na capital ocorre devido ao decreto do lockdown do governo do Acre.

Em nota, Mirla Miranda afirmou que não existe qualquer proibição em qualquer atividade voltada à saúde da população no Acre, menos ainda, no tocante à vacinação, por ser uma atividade essencial.

“Não existe, por parte do Governo do Estado do Acre, qualquer proibição em qualquer atividade voltada à saúde da população do Acre, menos ainda, no tocante à vacinação, por ser, obviamente, uma atividade essencial. Vale reforçar, que nos dois últimos finais de semana, a vacinação também poderia ocorrer normalmente, o que nos causa estranheza a informação que se presta a produzir ambiente de dúvida na população”, afirmou.