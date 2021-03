Novo programa do MEC oferece seis mil vagas em cursos de qualificação profissional

Terminam hoje (15) as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de 16.959 agentes censitários supervisores (ACS) e 5.450 agentes censitários municipais (ACM) que vão trabalhar no Censo Demográfico 2021.

Já as inscrições para 181.898 recenseadores vão até a próxima sexta-feira (19). Os interessados devem se inscrever no site do Cebraspe, empresa organizadora da seleção.

As funções de ACS e ACM estão no mesmo processo seletivo. Os mais bem colocados em cada município ocuparão a vaga de ACM, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2021 naquela cidade. A taxa de inscrição é de R$ 39,49 e os candidatos precisam ter o ensino médio completo. O salário para ACM é R$ 2.100 e ACS R$ 1.700, com jornada de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. ACM e ACS também recebem auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido no edital.

As provas para ACM e ACS serão aplicadas no dia 18 de abril. Os candidatos farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos. O conteúdo programático está disponível no edital, que pode ser acessado no portal do Cebraspe.

Saiba mais aqui: https://www.cebraspe.org.br/concursos/inscricoes-abertas/