Reembolso por acidente de trânsito cresce 44% no Acre na pandemia

De janeiro a dezembro de 2020 houve uma queda de 21,18% no total das indenizações pagas pelo Seguro DPVAT ante mesmo período de 2019 no Estado do Acre. Por outro lado, os reembolsos por despesas médicas cresceram 44,53%. Em 2019, o DPVAT reembolsou 137 processos e em 2020, 198.

As indenizações por morte caíram 41,77%, seguindo uma tendência nacional. Apesar da queda ocorrida em todas as categorias de indenizações, o percentual proporcional de cada uma delas se manteve estável quando se levam em conta os resultados do País no período. No Acre, as indenizações por invalidez permanente caíram 26,74%.

Os dados fazem parte do Relatório Anual DPVAT, divulgado no final de fevereiro pela Seguradora Líder, que gerenciava o DPVAT até o fim do ano passado.

Segundo esse relatório, os homens são os que mais se envolvem em acidentes no Acre e a maioria dos casos, 26%, ocorrem ao anoitecer.

Do total de indenizações pagas, 920 foram para acidentes envolvendo motos.

No Brasil foram pagas 310.710 indenizações e, apesar dos motoristas ainda serem as principais vítimas, 41% do total foi destinado a passageiros e pedestres, que se acidentaram – ou mesmo vieram a óbito – por acidentes envolvendo carros, motos, ônibus ou caminhões em ruas, estradas e rodovias do país.