Municípios acreanos têm até 15 de março para manifestar interesse no Mais Médicos

O Ministério da Saúde abriu dois editais do programa Mais Médicos que somam cerca de 3 mil vagas. De acordo com o cronograma, os Municípios têm até 15 de março para indicar à pasta federal que precisam de provimento de profissionais médicos. Os certames foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União, na última segunda-feira, 8 de março.

De acordo com o Ministério, o objetivo é fortalecer a rede de Atenção Primária à Saúde e ampliar o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Ainda segundo a pasta, as vagas vão reforçar o atendimento em locais com situação epidemiológica mais crítica.

Após o período para adesão dos Municípios, começará a fase de inscrição dos profissionais de saúde interessados – no período de 16 a 22 de março. A primeira chamada de convocação de médicas está agendada para 24 a 26 de março, enquanto a validação dos Municípios ocorrerá de 12 a 23 de abril.

A previsão do Ministério da Saúde é que os médicos selecionados comecem a atuar nos Municípios a partir de 23 de abril. O tempo de permanência dos profissionais no Mais Médicos será, inicialmente, de três anos, prorrogáveis por mais três. Hoje, segundo informação da pasta, 15.370 médicos atuam no programa. Para participar do Mais Médicos, os profissionais precisam de formação em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (registro no CRM).