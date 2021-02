“Prefeita das visões, faça um milagre em minha rua”, dizem moradores de Tarauacá

Doações foram feitas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres e Cruz Vermelha ao Governo do Acre; donativos foram entregues para Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil

A senadora Mailza Gomes, a convite da primeira-dama Ana Paula Cameli, participou nesta sexta-feira (26) em Brasileia junto com a prefeita Fernanda Hassem da entrega de cestas básicas para mulheres em situação de vulnerabilidade social, doadas pela Cruz Vermelha Brasileira e pelo Governo do Acre por meio do Gabinete da Primeira-dama e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM). A ação contempla também Assis Brasil e Epitaciolândia.

A senadora Mailza falou da importância da ação de segurança alimentar às mulheres e familiares. “Estamos empenhadas em contribuir com políticas públicas de amparo à todas as mulheres e garantir assistência social e segurança alimentar às famílias dos municípios do Alto Acre, que além de sofrer com os impactos da pandemia, também sofre com as consequências da cheia. Muito obrigada ao Governo do Acre e a Cruz Vermelha por trazer esperança e dar um olhar de carinho para o nosso povo”, disse Mailza.

A primeira dama Ana Paula Cameli representou o Governo do Acre e falou da ação realizada. “Nós estamos trazendo algumas cestas básicas para amenizar a dor e o sofrimento dessas pessoas, o Acre está vivendo um conjunto de problemas, aqui no Alto Acre não sofre com alagação mas tem a pandemia e a crise migratória e o Governo Federal e do Acre tem olhar especial para essa região”, enfatizou.

Estiveram presentes o Juiz da Comarca de Brasiléia Dr. Gustavo Sirena, Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, Diretora de Políticas Públicas para Mulheres do Acre, Isnailda Gondim, major Ana Cássia comandante do 5°BPM, Delegada da polícia civil, Dra. Carla Ivane, vereadores Marquinhos Tiburcio de Brasiléia e Celiene Nascimento, de Epitaciolândia, secretários de assistência social de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, dentre outras autoridades.