Jovem é morta com 11 facadas em Cruzeiro do Sul

O número de mortes por Covid-19 no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul não para de subir. Seis pessoas vítimas da doença morreram no local de sexta- feira, 26, até a manhã deste sábado (27). Uma das vítimas foi levada para Mâncio Lima, 4 foram enterrados no Cemitério Jardim da Paz em Cruzeiro no início da noite de ontem e 1 na manhã de hoje.

O administrador do cemitério Jardim da Paz em Cruzeiro do Sul, Auricélio Lima, confirma os enterros. “Nós enterramos 4 à boca da noite de sexta e por volta das 3 da madrugada já de hoje, sábado, nos acionaram novamente, mas fizemos o enterro agora cedo porque a equipe estava muito cansada”, contou.

No final de semana passado, 8 pessoas morreram por coronavírus no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul.

Na segunda onda da doença no município, o número de mortes é maior. No dia 12 de abril do ano passado foi descoberto o primeiro caso de Covid-19 em Cruzeiro e no dia 13 de maio, houve a primeira morte no Hospital do Juruá. Era uma idosa de 84 anos de Tarauacá, que teve de ser enterrada em Cruzeiro devido à proibição de traslado de corpos para cidades distantes.

Para cidades próximas, como Mâncio Lima e Rodrgues Alves, também já houve proibição de traslado, medida que não está mais em vigor.

Até o último dia 12 de fevereiro, haviam 158 corpos enterrados na ala Covid-19 do Cemitério Jardim da Paz. A área do cemitério é de 5 hectares e foi comprada e implantada pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.