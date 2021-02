Socorro cutuca Bocalom sobre cheia do rio e diz: “não há necessidade de reinvenção da roda”

A ex-prefeita Socorro Neri (PSB) usou as redes sociais para cutucar o seu sucessor, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas), acerca da conduta durante esse período de inverno que resultou em transbordamentos de córregos e igarapés na capital.

Em um longo texto, Neri relembrou que passou por dois “invernos” em que esteve à frente da gestão municipal. “Em 2019, o nível alcançou 15,00m e, em 2018, 14,48m. Nas duas ocasiões, poucas famílias tiveram que sair de suas casas – cerca de 20 e 10, respectivamente; um efeito positivo da transferência para a Cidade do Povo de centenas de famílias que moravam em áreas de risco”, contou.

Em outro trecho, a ex-prefeita afirmou que cabe à gestão municipal estar preparada para, em caso de ocorrer o transbordamento do Rio Acre, prestar a assistência devida aos rio-branquenses.

“Não há necessidade de reinvenção da roda, nem de alvoroço. Estamos no período do ano em que eventos de “alagação” podem ocorrer. Cabe à gestão municipal estar preparada para, em ocorrendo, prestar a assistência devida às pessoas, com agilidade, dignidade e segurança. Pode-se, hoje, inclusive, com o monitoramento adequado da situação, adotar medidas antecipadas”, destacou.

Neri relatou que embora o abrigo estivesse preparado na época do Parque de Exposição (como medida de contingência), as famílias foram encaminhadas para aluguel social, medida que deu mais dignidade e segurança para as famílias.

“Em tempos de pandemia e de facções, encaminhar para aluguel social mantendo a assistência necessária às famílias, me parece uma estratégia que poderia ser usada novamente. Além do ganho qualitativo, o custo é ínfimo em relação ao atendimento em abrigo coletivo. Não há necessidade de reinvenção da roda, nem de alvoroço. Estamos no período do ano em que eventos de “alagação” podem ocorrer”, salientou Neri.