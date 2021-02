Pessoa pega sem máscara em Cruzeiro do Sul irá ser multada

Segundo o boletim diário do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul deste domingo, 7, das 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 19 estão ocupadas. Não houve morte entre sábado e domingo .

Há a possibilidade da nova Usina de Oxigênio do Hospital de Campanha entrar em funcionamento ainda neste domingo, 07. Desde o dia 24 de janeiro, a unidade hospitalar está com a oferta reduzida de oxigênio para os pacientes. Segundo a direção da Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), gestora do hospital, a redução de oxigênio não afeta o tratamento dos pacientes.

Além dos 19 pacientes na UTI, 70 estão na enfermaria da Clínica Médica, num total de 89 pacientes em tratamento no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul .

Medidas preventivas

Como forma de evitar aglomerações e o aumento de casos de Coronavírus em Cruzeiro do Sul, o governo do Estado e a prefeitura adotaram uma série de medidas, incluindo o fechamento de pontos como o Beco do Mercado, do Igarapé Preto e da Praia do Môa. A medida permanece até o próximo dia 19, período em que o Decreto do Governamental de restrições estará em vigor.

As ações são executadas por cerca de 60 pessoas das secretarias estadual e municipal de Saúde , Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Penal, Fiscais de Tributos e Sanitários, Coordenação Regional de Saúde, Vigilância em Saúde Regional, 1°Ciretran, Secretaria Municipal de trânsito e Núcleo de Educação do Estado. Segundo Lindomar Silva, da Vigilância em Saúde, o grupo, dividido em sete equipes, atua diuturnamente. “Trabalhamos de dia e noite de segunda a domingo, coibindo, autuando os estabelecimentos e pessoas que descumprem os protocolos de controle e prevenção do covid19”, salientou.