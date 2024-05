Show de Vitor Fernandes atrai cerca de 20 mil pessoas em Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cerca de 20 mil pessoas assistiram na noite dessa quarta-feira, 29, ao show com o cantor Vitor Fernandes,no Complexo Esportivo Totão, e cantaram junto com ele grandes sucessos no espetáculo VF Apaixonado.

“Eu sempre observo os estados que consomem nosso trabalho e o Acre é um deles. Estou muito feliz em estar na linda Mâncio Lima pela primeira vez. É uma honra e eu espero que seja a primeira de muitas vezes. Estou feliz de estar no Acre novamente”, ressaltou o cantor.

O show faz parte da programação do aniversário de 47 anos de Mâncio Lima, comemorado nesta quinta-feira, 30.

“Eu tinha vindo só no rodeio e agora vim pro show com um grupo de amigas. Está maravilhoso neste friozinho”, comentou a autônoma Naiara Serra.

O governador Gladson Cameli prestigiou o evento ao lado do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima. “O show está lotado. É uma felicidade incentivar a cultura e proporcionar felicidade pra esse povo que merece”, pontou.

“A população está se fazendo presente em todos os eventos da nossa festa de aniversário. E esse show do Vitor Fernandes foi um ponto alto”, citou o prefeito Isaac Lima.

O evento se estendeu até 2 horas da manhã com shows dos artistas Alcicléia Mendonça, Geinison Rocha, Bruno Barros e Adriele. A programação do aniversário de Mâncio Lima teve início no dia 23 e se estende até esta quinta-feira, 30.